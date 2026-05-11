El negocio Auto Parts Outlet ubicado en la carretera PR-2 en Hatillo, fue escalado según se reportó esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía.

El querellante se percató a eso de las 7:30 a.m. de hoy, lunes, que alguien ocasionó daños a unas rejas en la parte posterior del local y rompió una ventana logrando acceso al interior.

De acuerdo con el inventario se apropiaron ilegalmente de unos $300 en efectivo de las cajas registradoras.

Además, ocasionaron daños a la cablería eléctrica del negocio, los cuales no fueron estimados por su propietario.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, continuará con la pesquisa.