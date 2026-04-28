Dos negocios localizados en Canóvanas y Bayamón, fueron escalados, en hechos por separado, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El caso más reciente, se reportó a las 4:50 a.m., cuando al llegar observaron daños que la panadería La Familia 4, ubicada en la urbanización Loíza Valley, en Canóvanas.

Según informó el querellante, una o varias personas forzaron el portón y la puerta principal del establecimiento, logrando acceso al interior del local, donde se apropiaron de dinero en efectivo de las cajas registradoras.

Además, ocasionaron daños a la cablería de las lámparas del negocio.

De otro lado, a las 2:50 a.m. ocurrió un escalamiento en la tienda T-Mobile que ubica en el barrio Hato Tejas, en Bayamón.

La querellante informó que le rompieron los cristales de la tienda logrando acceso al interior. Acto seguido, se apropiaron de cuatro teléfonos celulares y de una computadora portátil.

La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en $4,300.

En lo que va de año, se observa un incremento de un 10% en los delitos de escalamientos cometidos en toda la isla.