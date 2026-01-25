Escalan residencia en el pueblo de Barceloneta
Según reportó la querellante, se robaron varios artículos.
La Policía está investigando un escalamiento reportado ayer, sábado, en horas de la tarde, en la calle 3 de la urbanización Cataluña, en el pueblo de Barceloneta.
Según informó la querellante, alguien forzó la cerradura de la puerta del lado norte de su residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de un televisor de 32 pulgadas marca Onn, valorado en $114; un “vacuum cleaner” marca Hila, valorado en $4,000; una guitarra color madera con un estuche negro; un reloj color plata, valorado en $150; y una sortija con diamantes de color oro, valorada en $200.
El agente José Torres, adscrito al distrito de Barceloneta, y la División de Delitos contra la Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, están investigando.