La Policía está investigando un escalamiento reportado ayer, sábado, en horas de la tarde, en la calle 3 de la urbanización Cataluña, en el pueblo de Barceloneta.

Según informó la querellante, alguien forzó la cerradura de la puerta del lado norte de su residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de un televisor de 32 pulgadas marca Onn, valorado en $114; un “vacuum cleaner” marca Hila, valorado en $4,000; una guitarra color madera con un estuche negro; un reloj color plata, valorado en $150; y una sortija con diamantes de color oro, valorada en $200.

El agente José Torres, adscrito al distrito de Barceloneta, y la División de Delitos contra la Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, están investigando.