Policías municipales de San Juan investigaron una querella por un escalamiento en el negocio ZMOKZ, ubicado en la avenida Ashford, en Condado.

Según manifestó el querellante, alguien rompió el cristal de la tienda de vapeo y de venta de cigarros y logró acceso al interior de donde se apropió de mercancía, valorada en $4,500.

Se verificaron las cámaras de seguridad en el área como parte de la investigación de estos hechos para identificar a él o los escaladores.

La policía municipal Esmeralda Maldonado, estuvo a cargo de la pesquisa.