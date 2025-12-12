Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigaron un escalamiento, reportado hoy, viernes, en la lechonera El Rincón de Diego, localizada en la avenida José De Diego, en Santurce.

Según alegó el querellante, que a eso de las 3:43 de la madrugada un individuo forzó la puerta frontal del negocio y se apropió de dos cajas registradoras y botellas de licores de la barra.

El perjudicado no estimó el valor de la propiedad hurtada ni el de los daños ocasionados.

Personal de la División de Servicios Técnicos de San Juan se movilizó al lugar y tomaron 19 fotografías como evidencia de los hechos.

La agente Diana Vargas, del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó y realizó las gestiones con el CIC de San Juan para referir el caso.