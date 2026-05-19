Las autoridades investigan el escalamiento de un vagón en El Gran Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo El Dorado, en ese municipio, donde hurtaron propiedad con un valor estimado de $34,950.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante, se percató en la mañana de ayer, lunes, que alguien le ocasionó daños al candado colocado en un vagón de 45 pies, logrando acceso al interior.

Los escaladores se apropiaron de una motora marca Husqvarna, varias máquinas de lavar a presión, cortadoras de grama, compresores de aire y sierras, entre otras herramientas manuales y eléctricas.

Además, lograron acceso a una estructura de madera donde se apropiaron de 12 cajas de veneno y herramientas para realizar trabajos de electricidad.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.