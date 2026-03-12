La fiscal Daisy Quintero Hernández formuló este jueves cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego, a Ezekiel Hiram Olavarría Plá y Johnny Pérez Méndez, de 20 años, alias “Johnny Gatillo”.

La investigación reveló que los imputados presuntamente le dispararon en la madrugada del 8 de diciembre de 2025, en el sector Las Chivas, en Quebradillas, a Edwin Alberto Rivera Serrano de 25 años, quien falleció posteriormente en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, a consecuencia de las heridas que recibió.

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $500,000 a Olavarría Plá, la cual no prestó siendo ingresado en el Complejo Correcciona de Bayamón, hasta la vista preliminar pautada para el 6 de abril.

Además, el juez, expidió una orden de arresto con una fianza de $2.5 millones, contra Pérez Méndez.

Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.

La investigación estuvo a cargo del agente Oscar Umaña Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Arecibo.