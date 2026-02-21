Salt Lake City, Utah. Un año después de la muerte de su esposo, una madre de tres hijos en Utah autopublicó un libro infantil que, según ella, ayudó a sus hijos a sobrellevar la repentina pérdida. Kouri Richins promocionó su libro “¿Estás conmigo?” en un canal de televisión local y recibió elogios por ayudar a los niños pequeños a procesar la muerte de un padre.

Semanas después de la publicación del libro, en 2023, fue detenida por la muerte de su marido y acusada de asesinato.

La detención causó conmoción en su pequeño pueblo de montaña, a las afueras de Park City, donde un jurado de 12 personas decidirá su destino en un juicio de un mes de duración que comenzará el lunes.

Richins, de 35 años, se enfrenta a casi tres docenas de cargos en relación con la muerte de su marido, entre ellos asesinato con agravantes, intento de asesinato, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros. Se ha declarado inocente.

Los fiscales afirman que mató a su marido, Eric Richins, en su casa en marzo de 2022 introduciendo fentanilo en un cóctel que él bebió. Dicen que estaba muy endeudada y que lo mató para obtener beneficios económicos mientras planeaba un futuro con otro hombre con el que se veía.

El escalofriante caso de una autora local antaño respetada, acusada de lucrarse con su propio crimen violento, ha cautivado a los entusiastas de los crímenes reales en los años transcurridos desde su detención. Su libro, alabado en su día como una lectura conmovedora, se ha convertido desde entonces en una herramienta de los fiscales para argumentar que llevó a cabo un asesinato calculado.

Sus abogados defensores, Wendy Lewis, Kathy Nester y Alex Ramos, dijeron que confiaban en que el jurado fallará a favor de Richins tras escuchar su versión de los hechos.

“Kouri ha esperado casi tres años para este momento: la oportunidad de que los hechos de este caso sean escuchados por un jurado, libre de la narrativa de la fiscalía que ha dominado a los titulares desde su detención”, dijo su equipo legal en un comunicado. “Lo que se ha contado al público se parece muy poco a la verdad”.

Documentos alegan dos envenenamientos

La noche de la muerte de su marido, Richins llamó al 9-1-1 para informar de que lo había encontrado “frío al tacto” a los pies de su cama, según el informe policial. El médico forense encontró cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo.

Según los documentos de acusación, no fue el primer atentado contra su vida.

Un mes antes, el día de San Valentín, Eric Richins dijo a sus amigos que le había dado urticaria y se había desmayado tras probar un bocado de un sándwich que Richins le había dejado. Había comprado el sándwich la misma semana en que, según la policía, también compró pastillas de fentanilo al ama de llaves de la familia. Los opioides, incluido el fentanilo, pueden provocar reacciones alérgicas graves.

Tras inyectarse el EpiPen de su hijo y tomar Benadryl, un medicamento para la alergia, Eric Richins se despertó de un profundo sueño y llamó a un amigo para decirle: “Creo que mi mujer ha intentado envenenarme”, declaró el amigo en un testimonio escrito.

Un día después de San Valentín, Kouri Richins envió un mensaje de texto a su presunto amante: “Si pudiera marcharse... la vida sería tan perfecta”.

Testigos clave

El amigo al que Eric Richins llamó aquella noche y el ama de llaves que afirma haber vendido las drogas a su esposa podrían ser testigos clave en el próximo juicio. Otros podrían ser miembros de la familia y el hombre con el que Kouri Richins mantenía supuestamente una relación amorosa.

La testigo estrella de la acusación, el ama de llaves Carmen Lauber, declaró a la policía que dio a Richins pastillas de fentanilo que había comprado a un traficante un par de días antes del Día de San Valentín. A finales de ese mes, Richins supuestamente le dijo a la asistenta que las pastillas que le había dado no eran lo suficientemente fuertes y le pidió que le consiguiera fentanilo más potente, según los documentos de acusación.

Se espera que los abogados defensores argumenten que Lauber no dio realmente fentanilo a Richins y que estaba motivada para mentir por protección legal. Lauber no está acusada en relación con el caso, y los detectives dijeron en una audiencia anterior que se le había concedido inmunidad.

Nunca se encontraron pastillas de fentanilo en la casa de Richins, y el traficante del ama de llaves dijo que estaba en la cárcel y desintoxicándose del consumo de drogas cuando dijo a los detectives en 2023 que le había vendido fentanilo a Lauber. Más tarde dijo en una declaración jurada que sólo le vendió el opioide OxyContin.

El dinero como motivación

Los documentos de acusación indican que Eric Richins se reunió con un abogado de divorcio y un planificador de patrimonio en octubre de 2020, un mes después de que descubrió que su esposa tomó algunas decisiones financieras importantes sin su conocimiento. Ella tenía un saldo negativo en su cuenta bancaria, debía a prestamistas más de 1.8 millones de dólares y estaba siendo demandada por un acreedor, según los documentos judiciales.

Los fiscales afirman que Kouri Richins creyó erróneamente que heredaría los bienes de su marido en virtud de los términos de su acuerdo prenupcial. También había abierto numerosas pólizas de seguro de vida de su marido sin su conocimiento, con beneficios por un total de casi 2 millones de dólares, alegan los fiscales.

