Orlando Montes Rivera, el esposo de la convicta exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, solicitó al Primer Circuito de Apelaciones en Boston ser liberado en lo que se atiende la apelación del caso por corrupción pública en el que el matrimonio resultó culpable.

La Fiscalía federal, de inmediato, se opuso a la petición.

El pedido surge en una serie de mociones presentadas del 11 al 17 de noviembre en la que se dilucida una petición de la Fiscalía federal para obtener más tiempo para replicar a las razones por las que Charbonier Laureano y Montes Rivera apelan el veredicto y la convicción en su caso.

PUBLICIDAD

La petición de una fianza en apelación se hizo aludiendo a las demoras que ha tenido el caso bajo esta corte. Esto, aun cuando se proyecta que los argumentos sean atendidos por un panel de jueces en febrero próximo.

“Si este Honorable Tribunal considera conceder la excesiva prórroga solicitada por los Estados Unidos (Fiscalía federal), el apelante solicita respetuosamente que se le conceda la libertad bajo fianza hasta que se resuelva definitivamente su apelación. Esta solicitud es justa dadas las circunstancias y no causará demora alguna en el presente procedimiento ni perjuicio indebido a nadie en particular, y mucho menos a los Estados Unidos. En cambio, conceder la libertad bajo fianza en este caso parece ser la vía más humana y justa, ya que evitará que el apelante cumpla una condena y una sentencia, en cuyo caso, según consta en autos, debería prevalecer”, dice la moción de Montes Rivera.

La Fiscalía federal respondió con una moción en la que justificó que se le dé hasta el 12 de enero próximo para responder a las razones de la apelación. Mientras, rechazó la petición de la fianza.

Entre los argumentos, exponen que “Montes Rivera no logra demostrar que exista una cuestión dudosa que pueda resultar en una revocación, un nuevo juicio o una nueva sentencia menor a la duración de la apelación”.

5 Fotos La exrepresentante y Orlando Montes se mostraron tranquilos antes de conocer su sentencia por corrupción pública.

Queda en manos de la corte determinar si concede más tiempo a la Fiscalía federal para exponer sus argumentos y si concede la libertad bajo fianza a Montes Rivera, quien antes de entrar a prisión cuidaba a sus padres adultos mayores, según estipuló.

PUBLICIDAD

Fue un jurado el que encontró culpable a la pareja, durante un juicio realizado ante la jueza federal Silvia Carreño Coll. Al matrimonio se le imputó liderar un esquema en el que se le infló el salario de Frances Acevedo Ceballos, quien era la “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa de Charbonier Laureano, hasta llevarlo a $8,000 mensuales, para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales.

Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Específicamente, el matrimonio resultó convicto el 12 de enero del 2024 de cargos por conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular. En total, la exrepresentante fue encontrada culpable de 12 cargos y Montes Rivera de 11 cargos.

Tras la convicción, la jueza federal sentenció Charbonier a ocho años de prisión. Mientras, su esposo fue sentenciado a cuatro años y 9 meses de cárcel. Ambos están en prisiones en Texas, estado donde reside su hija.