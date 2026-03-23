Las autoridades reanudaron esta mañana la búsqueda de Nélida Agosto Cintrón de 84 años, quien se encuentra desaparecida desde la tarde del viernes, cuando fue vista por última vez en su residencia localizada en el kilómetro 21.3 de la carretera PR-146 del barrio Cordillera interior, en Ciales.

La desaparición fue reportada por su esposo, José Colón López.

“Hasta el momento no hemos encontrado nada, una pista que nos pueda decir que esta fémina tomó este sendero. Nos encontramos en eso, ya hoy comenzamos nuevamente la búsqueda sigue, ahora tengo más personal al activarse la Alerta Silver, de acuerdo con el sargento Emanuel Soto Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

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Un grupo se concentra el localizar vídeos de seguridad y otro tablillas en caso de que alguien le haya solicitado transportación a algún lugar. La octogenaria, tiene Alzheimer tipo II que permanecen con una memoria de su juventud y creen que están viviendo esa etapa de su vida pasada.

Soto Rivera, (CIC), quien desde el sábado está a cargo de la coordinación de los planes de búsqueda, a esta fecha los perros ofateadores, uno de ellos certificado por la Asoicación de Alzheimer, no han logrado establecer la ruta que habría tomado.

“Nos encontramos haciendo todo lo posible con todos los recursos que estén a nuestro alcance porque el tiempo ees valioso y todavía a estas alturas estamos buscando a una persona viva”, afirmó el sargento.

Su esposo, les indicó el viernes pasado, que doña Nélida le dijo que iba a una charca, como de costumbre, para alimentar a unos patos y nunca regresó. La finca consta de dos charcas.

El sábado al mediodía se activó el helicóptero del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, cinco grupos de rescatistas con 28 personas, como personal de la Unidad de Rescate, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y voluntarios de diferentes partes de la isla expertos en cuevas.

“En el día del sábado y al día de hoy, ninguno de los canes marcan un rastro de la persona por donde se haya ido. Con el dron término tampoco tuvimos una respuesta para poder establecer una ruta”, detalló el sargento Soto Rivera.

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En la búsqueda de las 6:00 a.m. del domingo, a pesar de las inclemencias del tiempo se prosiguió con el plan y se utilizó otro perro distinto en busca de su rastro, sin lograr los resultados esperados. Tampoco el dron término detectó el calor de algún cuerpo.

Esta ruta se amplió hasta una salida a la carretera principal y a otro sector que colinda con el pueblo de Florida, descartando que haya salido del bosque y sufrieron un percance en la carretera.

Se visitaron hospitales cerca del área a ver si había llegado una persona con su descripción.

Anoche el superintendente de la Policía, Joseph González, ordenó activar la Alerta Silver con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa de la adulta mayor.

Agosto Cintrón es de tez blanca, cabello gris canoso, ojos verdes, tiene una estatura de 5 pies y pesa unas 110 libras y vestía una blusa de manga larga color marrón, mahón largo color oscuro y se desconoce el calzado.

Si usted tiene información sobre el paradero de esta mujer puede comunicarse al (787) 343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.