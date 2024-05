La familia de Jessenia Cruz Robles, quien falleció el martes en Morovis luego de que su expareja la disparara en el pecho, exige justicia, recabando que su muerte no fue un “accidente como lo quieren hacer ver”.

“Me gustaría que (se haga) justicia, porque esto no fue ningún accidente como lo quieren hacer ver. Sabemos que no es ningún accidente ni fue sin intenciones, como lo quieren decir o como lo quieren hacer ver”, dijo entre lágrimas Karla Rodríguez, hermana de Cruz Robles, a TeleOnce.

“Espero que esto tampoco se quede impune como muchos casos que han pasado en Puerto Rico. No me gustaría que mi hermana fuera una más del montón”, reiteró.

La misma noche en que Cruz Robles falleció, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo activaron su protocolo de feminicidio íntimo.

Según se desprende de la investigación hasta el momento, vecinos escucharon dos balazos de la casa 42 de la calle 12 del en el barrio Torrecillas a eso de las 5:27 p.m. y alertaron a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar las autoridades, encontraron a Cruz Robles con una herida de bala en el pecho y a Ramón Luis Rivera Rodríguez, de 44 años, con una herida de bala en la rodilla derecha, por lo que fue llevado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Cruz Robles, de 38 años y residente de Barceloneta, era madre de dos niños, se indicó en TeleOnce.

El hombre alegó que llamó a Cruz Robles para mostrarle el rifle y se le zafó un disparo, explicó el director del CIC, el capitán Carlos Vélez, quien agregó que están corroborando esa versión, ya que eso no es lo que sugiere la escena. En el exterior de la residencia había cámaras de seguridad y ninguna en el interior.

“Todos sabemos que en la casa de él hay cámaras en todos lados. Hay cámaras por todos lados”, comentó Rodríguez al noticiario.

“Si alguien escuchó, vio algo, que no se hagan de la vista larga, porque quizás hoy fue la familia de nosotros, mañana puede ser algún familiar de ellos y es bien lamentable que digan accidente cuando todos sabemos que no fue accidente, porque los accidentes no son tan precisos”, señaló.

Pese a que la Policía sostiene que la pareja estaba separada por ocho meses, Rodríguez lo refutó, asegurando que continuaban su relación.

“No llevaban ochos meses separados. Hasta donde teníamos entendido, no tenían problemas entre sí ni problemas que fueran agresiones ni nada por el estilo”, manifestó.