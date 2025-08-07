Tres concesionarios clandestinos, ubicados en la avenida Fernando Luis Rivas, la carretera PR-129 del barrio Callejones, ambos en Utuado y en la carretera PR-111, en Lares, fueron inspeccionados ayer por agentes del Negociado de Vehículos Hurtados.

Como resultado de las intervenciones se emitieron 8 denuncias por violación al artículo 22 de Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, por dejar de informar cambios de piezas; cuatro multas por no registrar un vehículo de motor al amparo de la Ley de Vehículos y Tránsito; por estar desprovisto de licencia de concesionario de vehículos, por no tener licencia especial de concesionario especial y estar desprovistos de licencia de conducir.

Se inspeccionaron siete vehículos y se ofrecieron dos orientaciones.

Durante la intervención denunciaron a Manuel Torres Nieves, de 33 años, alias Pestañú y residente en Lares, quien se encuentra cumpliendo una probatoria por la posesión de un vehículo hurtado, hechos ocurridos para el año 2024. No se informó el delito.

Los agentes de la División de Vehículos Hurtados de Utuado, estuvieron a cargo de la investigación, bajo la supervisión del teniente Carlos Román Vega.