Una mujer de 36 años se encuentra en estado crítico, luego de que en la madrugada de este sábado se reportara una explosión en un apartamento que ocupaba en la Primera Sección de Levittown, en Toa Baja, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 2:00 a.m. por la combinación de un escape del gas y el acto de encender un incienso, según detalla el informe de novedades.

“Luego de que se recibiera una llamada al Sistema 9-1-1, alertando sobre una explosión en el lugar, los agentes se presentaron al apartamento donde fue localizada una mujer de 36 años con quemaduras en su cuerpo. Según se indicó preliminarmente, un alegado escape de gas proveniente de varias hornillas, más un incienso que fue prendido en el apartamento, provocó que ocurriera la explosión”, dijo la Policía.

Se precisó que la mujer presenta quemaduras en un 98 por ciento de su cuerpo. Esta se encuentra en estado crítico, recibiendo atención especializada en el Centro Médico de Río Piedras.

Personal de Bomberos Estatales, paramédicos de una compañía privada, así como agentes de la División de Explosivos y del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón acudieron a la escena.

Se informó que los Fire Marshalls, quienes determinarán las causas de este incidente.