Una guagua escolar se incendió esta tarde en la avenida José Mercado (PR-33) cerca al centro de Bellas Artes de Caguas, pero no se reportaron heridos.

Según la oficina de prensa de la Policía, las llamas fueron apagadas con extintores, no obstante, se espera por una unidad de bomberos por razones de seguridad.

Se desconoce la causa y el origen del incendio.

Se recomienda como rutas alternas las calles Ramón E. Betances y calle Padial, mientras remueven el vehículo.