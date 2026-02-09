Las autoridades de Estados Unidos extraditaron desde las Islas Vírgenes Británicas a un hombre acusado de intentar introducir cocaína en Puerto Rico, luego de que se le vinculara a un cargamento de droga oculto en forma de ladrillos dentro de una embarcación.

El extraditado, identificado como Francis Hidalgo-Cedano, fue localizado por las autoridades tras un operativo realizado en septiembre de 2023, cuando agentes observaron una embarcación que estaba siendo sacada del agua. Dentro del piso del bote encontraron cerca de 258 paquetes de cocaína en forma de ladrillo, con un peso total de más de 305 kilogramos.

Durante el contacto con las autoridades, el sospechoso huyó del lugar, pero dejó su licencia de navegación. Posteriormente, fue arrestado en las Islas Vírgenes Británicas por violaciones migratorias, mientras Estados Unidos solicitaba su detención provisional con fines de extradición.

El hombre enfrenta cargos federales en el Distrito de Puerto Rico por conspiración, importación y posesión con intención de distribuir cocaína.

De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, según informaron las autoridades federales.