El Servicio de Alguaciles Federal informó hoy la extradición a Puerto Rico de Juan Elías Zorrilla Pereida de 40 años, tras su arresto el 4 de septiembre, en su residencia en el sector La Gina de la República Dominicana.

Fiscales del Departamento de Justicia radicaron le radicaron cargos en ausencia el 23 de diciembre de 2022, por el asesinato de Bienvenido Rodríguez Vázquez, de 40 años, un amigo de su pareja que se encontraba en el hogar de la mujer, en la comunidad Capetillo, en Río Piedras.

La jueza Iraida Rodríguez, expidió la orden de arresto con una fianza de $4 millones por cargos de asesinato en primer grado, escalamiento agravado, destrucción de prueba, violación a varios artículos de la Ley de Armas, violencia doméstica, agresión sexual y amenaza.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2022, cuando escaló la residencia de su esposa, de quien se había separado, y atacó con un cuchillo al amigo a Rodríguez Vázquez, ocasionándole la muerte. El cuchillo utilizado fue recuperado por agentes de la Policía de Puerto Rico en un solar baldío frente a la residencia.

La investigación, realizada por el agente Eric Ortiz Rodríguez, reveló que Zorrilla Pereida amenazó de muerte y golpeó a la mujer, y mediante fuerza e intimidación, la agredió sexualmente.

El arresto del fugitivo fue el resultado de un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas y los Alguaciles Federal en la República Dominicana.

Zorrilla Pereira será entregado a la Policía para diligenciarle la orden de arresto.