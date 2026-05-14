José Alexis Rodríguez Morales, de 38 años, imputado de dar muerte a su abuelo, por hechos ocurridos en Cayey en el año 2011, fue extraditado hoy a Puerto Rico, procedente de Phoenix, Arizona, informó el Negociado de Inteligencia y Arrestos.

Contra el fugitivo pesa una orden de arresto expedida por la jueza Yarissa San Antonio, del Tribunal de Caguas, por asesinato en primer grado con una fianza de $500,000.

Los hechos imputados ocurrieron el 27 de septiembre de 2011, a las 8:30 de la noche, en el barrio Buena Vista, sector El Campito de Cayey, donde fue asesinado a puñaladas José Antonio Rodríguez Ramos, de 74 años.

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La investigación a cargo del agente Manuel Colón Ruiz, reveló que, para la fecha de los hechos, el adulto mayor residía solo y el imputado era la única persona que se encontraba con él el día del asesinato, según lo dio a conocer el Departamento de Justicia para esa fecha.

Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones lo trasladaron al tribunal para diligenciarle la orden de arresto y encarcelarlo.