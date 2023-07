Yazmín Negrón Delbrey, la madre del fugitivo federal Roy Moreno, quien se encuentra desaparecido desde el pasado mes de abril tras salir en su embarcación hacia Culebra, falleció ayer, según informó uno de sus hermanos a través de las redes sociales.

Se indicó que murió en un hospital del área metropolitana donde fue recluida.

Negrón se mantuvo por varios días en el puerto de Fajardo, con la esperanza de volver ver a su hijo que desapareció el pasado 4 de abril.

Pocos días después de su desaparición, la mujer también pidió ayuda para buscarlo por la orilla de esa costa.

“Continúo aquí en la marina ya que no me voy a mover. Pasé una noche difícil con las piernas con calambres, pero no me voy a quitar, les pido que por favor me mantengan en sus oraciones que yo estoy clara de las condiciones del clima y todo, yo no estoy ajena de nada, de unas realidades, pero la fe mueve montañas y yo sé que mi hijo está en algún sitio”, expresó llorosa la mujer el pasado 7 de abril, tres días después de que su hijo desapareciera.

En mayo, un juez federal emitió una orden de arresto contra Moreno Negrón y le revocó una probatoria por un caso de fraude y robo de identidad.