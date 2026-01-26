Familia es víctima de robo domiciliario en Bayamón
En la casa había un niño de cuatro años.
Las autoridades investigan una querella de robo domiciliario reportada al mediodía de hoy, lunes, en una residencia de la urbanización Río Hondo II en Bayamón, donde un matrimonio, su nuera y un menor de 4 años, fueron despojados de pertenencias por los asaltantes.
De acuerdo con la información preliminar, dos hombres sorprendieron a un matrimonio de 66 y 69 años, que se encontraban en compañía de un menor de 4 años y una vez en el interior de la estructura, llegó la nuera de éstos, quien también fue asaltada.
Los querellantes fueron despojados de propiedad que aún no ha sido detallada y huyeron en una guagua blanca marca Nissan Transit color blanca, sin causarle daño físico a los perjudicados.
La agente Wildanil Robles, adscrita al CIC de Bayamón se encuentran a cargo de la investigación.