Las autoridades investigan una querella de robo domiciliario reportada al mediodía de hoy, lunes, en una residencia de la urbanización Río Hondo II en Bayamón, donde un matrimonio, su nuera y un menor de 4 años, fueron despojados de pertenencias por los asaltantes.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres sorprendieron a un matrimonio de 66 y 69 años, que se encontraban en compañía de un menor de 4 años y una vez en el interior de la estructura, llegó la nuera de éstos, quien también fue asaltada.

Los querellantes fueron despojados de propiedad que aún no ha sido detallada y huyeron en una guagua blanca marca Nissan Transit color blanca, sin causarle daño físico a los perjudicados.

La agente Wildanil Robles, adscrita al CIC de Bayamón se encuentran a cargo de la investigación.