Familiares, amigos y allegados al biólogo Roberto Viqueira Ríos le exigirán el martes de la semana próxima al Departamento de Justicia (DJ) que se revisen todos los recursos legales disponibles para impugnar la absolución el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue imputado por los hechos.

Luego de la rueda de prensa convocada para las 4:00 p.m., de este viernes convocaron a una vigilia para honrar su memoria y legado frente a las oficinas centrales del DJ.

“Nuestro interés no es otro que procurar que este caso sea examinado con la profundidad que su gravedad amerita, que se haga un pronunciamiento más contundente sobre el alcance del fallo emitido y que se fortalezca la confianza ciudadana en la administración de la justicia”, se indicó.

PUBLICIDAD

El 6 de febrero, el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, determinó absolver a Meléndez Velázquez en todos los cargos imputados por entender que se trató de un caso de defensa propia.

El 17 de febrero, amigos y familiares del biólogo Roberto Viqueira, convocaron a una vigila frente al Departamento de Justicia, para exigirle que tome acción. ( Suministrada )

Los hechos ocurrieron en medio de una disputa vecinal que se había extendido por mucho tiempo en la urbanización estancias de Yiodomar en Yauco, el 15 de julio de 2025.

Horas después de la determinación del juez fue excarcelado del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

En esa etapa de los procedimientos Meléndez Velázquez, enfrentaba cargos por delitos de asesinato en segundo grado, apuntar y disparar un arma de fuego y tentativa de asesinato en segundo grado contra la esposa de la víctima.

Mientras presentaba sus fundamentos el juez argumentó que nadie puede tomar la justicia en sus manos y señaló que lamentablemente la víctima decidió resolver la controversia sin acudir a las autoridades, lo que alteró a la viuda de la víctima, Moshayra Vicente Cruz, quien gritó en respuesta: “vinimos al tribunal y no nos hicieron caso”.