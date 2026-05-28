¿Juquea’o con la fiebre del Mundial de Fútbol?

Pues, tenga mucho cuidado cuando lleve esa fiebre a búsquedas en el Internet. Según el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), los maleantes del ciberespacio han reconocido la atracción que ha generado la Copa Mundial de la FIFA (International Federation of Association Football) para capturar información personal de aquellos que buscan información sobre el evento, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio al 19 de julio.

Una alerta emitida por la División de Ciberseguridad del FBI detalla que “los ciberdelincuentes están suplantando la identidad del sitio web de la FIFA mediante una técnica conocida como ‘apropiación indebida de direcciones web’”. La finalidad: robar información personal de los usuarios que por error o por no verificar a qué dirección cibernética exactamente están entrando llegan a un sitio no oficial de la FIFA. Una vez en esa página falsa, los delincuentes logran acceso de datos como el nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico e información bancaria.

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¿Cómo lo hacen?

Según apuntó la agencia federal, un detalle que puede pasar por desapercibido, como añadir una F adicional a la sigla de FIFA, puede hacer que un cibernauta caiga en esta red de robo de identidades.

Especificamente, se detalló en una publicación en las redes sociales que los malhechores logran que los cibernautas entren a sus redes “utilizando errores ortográficos menores, como fiffa[.]com, o dominios alternativos de nivel superior, como .org en lugar de .com”.

“También pueden registrar sitios web ilegítimos, como jobs-fifa[.]com, para suplantar subdominios legítimos. Si bien se conocen al menos una docena de dominios ilegítimos, los usuarios deben prever la aparición de más dominios falsos antes y durante la Copa Mundial de 2026”, se informó.

Se explicó en un informe publicado en la página cibernética del FBI que “los ciberdelincuentes suelen crear sitios web falsificados modificando ligeramente las características de los dominios de sitios web legítimos, con el fin de recopilar información personal identificable (IPI) ingresada por el usuario en el sitio, incluyendo nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico e información bancaria. Por ejemplo, los dominios de sitios web falsificados pueden presentar ortografías alternativas de palabras o utilizar un dominio de nivel superior alternativo para suplantar la identidad de un sitio web legítimo. Los usuarios podrían visitar sitios web falsificados sin saberlo al intentar acceder al sitio web de la FIFA”.

La información que capturan estos delincuentes las utiliza para varios fines. Entre estas, estafas monetarias.

“El FBI ha identificado a personas que participan en esta actividad para recopilar información personal, vender entradas y productos falsos para la Copa Mundial y, posiblemente, facilitar otras actividades maliciosas. Si un ciberdelincuente obtiene acceso a la información personal de una víctima, puede crear nuevas cuentas a su nombre y, en última instancia, estafarla”, se alertó.

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El FBI proveyó un listado de las páginas que han identificado bajo este esquema. Estas son:

www.fifa[.]cab

www.fifa[.]pink

www.fifa[.]blue

www.fifa[.]pub

FIFA[.]city

Fifa[.]bio

fifa[.]beer

fifa[.]click

fifa[.]cam

fifa[.]ceo

fifa[.]help

filfa[.]org

fifa-online[.]com

https://fifa-2026[.]xyz

jobs-fifa[.]com

fifa-hr[.]com

fifa-careerhub[.]com

fifaworldcup-careers[.]com

fifa-hiring[.]com

fifahiring[.]com

fifa-ticket[.]live

fifastore.us[.]com

fifaworldcup26[.]sale

fifaworldcup26.xcover-staging[.]com

worldcup2026-tickets.com[.]mx

worldcup26ticket[.]com

2026fifaworldcuptickets[.]online

fwc2026[.]net

fwc2026.web[.]app

www.fifa2026p[.]com

fifa2026fworldcup[.]com

wvvw-fifa[.]com

ww-fifa[.]com

fifa-com[.]com

www.fifa-com[.]services

quiniela-fifa-2026.pages[.]dev

Para evitar caer en este pescaíto, el FBI recomendó escribir siempre la dirección completa de la FIFA y no realizar una búsqueda de la misma. La dirección oficial, según indicaron, es www.fifa.com.

Siempre debe verificar que el sitio a entrar está escrito correctamente.

“Si usa un buscador, evite los resultados patrocinados, ya que podrían ser imitaciones pagadas que buscan desviar el tráfico del sitio web legítimo de la FIFA”, se informó.

“Evite hacer clic en cualquier enlace cuya URL difiera de la del sitio web legítimo de la FIFA para minimizar el riesgo de fraude”, se añadió.

También se recomendó acceder “a subdominios como plus.fifa.com directamente desde la página principal oficial de la FIFA. Tenga cuidado al escribir subdominios directamente en la barra de direcciones”.

“Nunca haga clic en enlaces que puedan contener elementos o gráficos sospechosos, como imágenes poco profesionales o de baja calidad que intenten imitar un sitio web legítimo. Nunca compartas información confidencial si no estás seguro de la legitimidad del sitio web. Ten cuidado al hacer clic en anuncios. Antes de hacer clic en un anuncio, verifica la URL para asegurarte de que el sitio sea auténtico. Los anuncios maliciosos pueden redirigir a los usuarios a un sitio web diferente al indicado”, agregó el FBI.

Si es víctima de una estafa, puede comunicarse con el FBI. En Puerto Rico, el número telefónico es (787) 987-6500. También puede escribir su queja en la siguiente dirección electrónica: www.ic3.gov.