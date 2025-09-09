Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) diligencian 14 órdenes de arresto esta mañana en el sur de Puerto Rico, confirmó Limary Cruz Rubio, oficial de Asuntos Públicos de la agencia en la isla.

El operativo se realiza contra presuntos miembros de una organización criminal descrita como “violenta”.

La Fiscalía federal ofrecerá más detalles sobre los arrestados en una conferencia de prensa programada para las 11:00 a.m. en su sede en Hato Rey.