Las autoridades federales arrestaron a dos hombres de nacionalidad dominicana señalados como presuntos responsables de una operación de tráfico de personas por vía marítima en la costa de Cabo Rojo.

Según la comunicación escrita emitida por Homeland Security Investigations (HSI), Gil Antonio Febles-Esteve y Wilton Mejíia-Hernández habrían trasladado el pasado 9 de mayo a 64 migrantes hacia Puerto Rico, de los cuales 58 eran de nacionalidad dominicana y 6 haitiana.

La embarcación fue detectada e interceptada a unas 7.5 millas náuticas al norte de Cabo Rojo.

“Las operaciones ilegales de tráfico marítimo son extremadamente peligrosas y ponen vidas en riesgo en el mar”, dijo el agente especial a cargo interino de HSI San Juan, Yariel Ramos.

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“Aquellos que decidan organizar o participar en estos viajes ilegales serán identificados y procesados. No se hagan a la mar ilegalmente: las consecuencias pueden ser mortales”, agregó mediante declaraciones escritas.

Uno de los acusados había sido deportado de Estados Unidos en ocho ocasiones y cumplió aproximadamente 16 meses de prisión federal por delitos migratorios previos. El segundo había sido deportado desde Estados Unidos en 2023 mediante un proceso de expulsión acelerada.

Los acusados enfrentan cargos federales que incluyen ayudar o facilitar la entrada de extranjeros a Estados Unidos, introducir y asistir en la entrada de extranjeros, y reingreso ilegal tras deportación luego de una condena.

La investigación fue realizada por HSI en conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.

El fiscal auxiliar especial de Estados Unidos, Steven Liong Rodríguez, está a cargo de la acusación.