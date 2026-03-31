Agentes federales llevan a cabo un operativo este Martes Santo, confirmó Tony Velázquez, portavoz de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

En colaboración con otras agencias federales y estatales, la DEA lidera la intervención, que busca diligenciar más de 50 órdenes de arresto por cargos de narcotráfico vinculados a una organización criminal.

Según información preliminar, algunos de los imputados podrían estar relacionados con el tiroteo que terminó con la vida del pequeño Ian Ordoñez mientras celebraba su cuarto cumpleaños en el residencial Jardines de Cataño, en febrero de 2023.

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La Fiscalía federal ofrecerá más detalles durante una conferencia de prensa programada para hoy a las 11:00 a.m.