La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) lidera un operativo contra presuntos miembros de la organización criminal “Los Viraos” en el pueblo de Cayey y zonas aledañas, confirmó Sandra Colón, portavoz de la agencia federal en la isla.

Los agentes diligencian un total de 43 órdenes de arresto por tráfico de drogas y armas ilegales, precisó la funcionaria.

Dos de las localidades intervenidas fueron los residenciales Jardines de Montellanos y Luis Muñoz Morales, informó por su parte Tony Velázquez, portavoz de la División del Caribe de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

En el operativo también colaboran las autoridades estatales.

Se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa pautada para las 11:00 de la mañana en la Fiscalía federal, en Hato Rey.

La organización criminal “Los Viraos” es una ganga violenta activa especialmente en municipios como Cayey, Caguas, Cidra y Aibonito, según las autoridades. Su presunta actividad delictiva incluye narcotráfico, posesión de armas ilegales y múltiples asesinatos.

Entre los crímenes vinculados a esta organización se encuentra la muerte de la bebé Annelie Zoé Bonilla Burgos, de cuatro meses, ocurrida en Cayey el año pasado.

Según la Policía, la creación de “Los Viraos” se atribuye a dos individuos que se separaron de la organización criminal liderada por Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, quien fue capturado el 17 de octubre de 2024 en una casa ubicada en La Parguera, en Lajas.