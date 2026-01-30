La Oficina de San Juan de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizará mañana, sábado, y el domingo, un evento de inscripción para el servicio del Global Entry en Plaza Las Américas.

El evento se realizará durante el horario regular del centro comercial, en el primer piso del antiguo local de Sears.

Se informó, en comunicado de prensa, que estará abierto al público general para entrevistas sin cita previa para solicitantes de Global Entry con aprobación condicional.

Este porgrama de la CBP permite un despacho expedito para viajeros preaprobados de bajo riesgo al llegar a Estados Unidos.

Según se explicó, los miembros del programa, cuando llegan a un aeropuerto, se dirigen a las filas de Global Entry, donde se utilizará tecnología de procesamiento para agilizar el proceso mediante la toma de una foto para verificar su membresía. Una vez tomada la foto, el miembro recibirá instrucciones en pantalla y se dirigirá a un oficial de CBP, quien confirmará que ha completado el proceso con éxito.

Para ser miembros, todos los solicitantes se someten a rigurosas y recurrentes verificaciones de antecedentes y a una entrevista en persona antes de la inscripción inicial.

Como requisito, los viajeros de bajo riesgo deberán cumplir ciertas exigencias. Cualquier violación de los términos y condiciones del programa resultará en las medidas de cumplimiento correspondientes y la cancelación de los privilegios de membresía del viajero.

El beneficio de unirse es que no deberá hacer filas de procesamiento en el aeropuerto, no necesita presentar el papeleo, tendrá acceso a beneficios de entrada acelerada en otros países y se reducirían sus tiempos de espera, se informó.