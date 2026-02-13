Un hombre de Ponce fue sentenciado el jueves a 57 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por su participación en un esquema de fraude bancario que afectó a varias instituciones financieras en Puerto Rico, informó la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

Melvin E. Rivera Oliveras también deberá pagar restitución por las ganancias obtenidas de manera ilegal.

Se alegó que Rivera Oliveras utilizó una compañía llamada Rossy Sport Bar Panorámico para ejecutar reembolsos fraudulentos a través de sistemas de punto de venta. La empresa se declaró culpable y fue sentenciada el pasado 15 de enero.

Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2025, Rivera Oliveras intentó realizar múltiples transacciones de reembolso fraudulentas por más de $7 millones, logrando apropiarse ilegalmente de más de $680,000 en más de 20 transacciones.

También se alegó que con el dinero obtenido compró varios vehículos, entre ellos un Cadillac CTS, una Ford Transit Connect XL y un Mercedes Benz C Class.

Rivera Oliveras ya había sido condenado anteriormente por delitos graves relacionados con falsificación, hurto y apropiación indebida de fondos.

El anuncio de la sentencia fue hecho por el fiscal federal Stephen Muldrow y Claudia Dubravetz, agente especial a cargo interina de la oficina del FBI en San Juan, que investigó el caso. El procesamiento del caso estuvo a cargo de la fiscal Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.