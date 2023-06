Eliz Marie Santiago Sierra, expareja de Félix Verdejo, reveló hoy que el expúgil no pernoctó en el apartamento que compartían en el Condominio San José la noche del 29 de abril de 2021, fecha en que desapareció Keishla Rodríguez Ortiz.

En la continuación del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, Santiago Sierra estableció que Verdejo salió de la residencia entre las 6:00 y 7:00 de la noche del 29 de abril debido que fue contactado por agentes de la Policía para una entrevista al siguiente día con relación a la desaparición de Rodríguez Ortiz.

Según indicó, el expúgil acudió a una reunión con unos abogados y regresó al apartamento el 30 de abril para cambiarse de ropa antes de dirigirse al Cuartel General. Santiago Sierra declaró desconocer dónde Verdejo pasó la noche anterior.

El exboxeador acudió a la citación en el Cuartel General, pero no ofreció declaraciones a las preguntas de los agentes que investigaban el reporte de que Rodríguez Ortiz no acudió a su lugar de trabajo. El cadáver de la joven fue encontrado dentro de la Laguna San José el 1 de mayo de 2021.

Santiago Sierra confirmó que se comunicó con Verdejo a través de Madeline Sánchez, madre del acusado, el 2 de mayo.

“La mamá de él (Madeline) me llamó en un ‘threeline’ y (Verdejo) me dijo que lo perdonara por dejarme sola con Miranda, que se iba a entregar y que no me lo merecía. Le pregunté por qué se iba a entregar si no hizo nada. Estaba llorando, que lo perdonara por dejarme sola con Miranda”, respondió Santiago Sierra a preguntas de Gabriela Cintrón Colón, abogada de Verdejo.

Santiago Sierra insistió que el 26 de abril de 2021 le informó a Verdejo que no era viable continuar la relación por sus múltiples infidelidades. A pesar de que la joven, de 28 años, conocía de las relaciones desde el 2013, optó por continuar a su lado.

Sin embargo, también compartió que Keishla y su hermana Bereliz acudieron al Condominio San José y en el encuentro ocurrió una discusión que, según salió a relucir, fue grabada en un celular.

Verdejo estuvo presente.

“En ocasiones se puede decir que hubo gritos, pero ninguno vino de Félix. Hay vídeo de esa discusión, lo he visto. Estamos Keishla, Bereliz, yo, mis primas, no sé si se ven”, dijo Santiago Sierra.

La joven, además, reconoció que en otra ocasión conversó mediante una llamada con otra joven que, al parecer, tenía una relación con Verdejo.

“No la confronté, pero la llamé desde el teléfono de Félix y le pregunté quién era. Fue una discusión agitada, se puede decir que sí. También en el 2017 lo vi almorzando con otra. Lo estaba llamando y como no respondía fui a donde pensé que pudiera estar. Los vi saliendo desde el estacionamiento y los seguí”, recordó.

En un momento dado, la mujer que acompañaba a Verdejo detuvo su auto y ella se estacionó justo detrás. Ambas se bajaron de sus respectivos vehículos y tuvieron una confrontación física. Santiago Sierra confirmó que fue agarrada por el pelo y empujada al suelo. La caída provocó una herida en la rodilla izquierda que dejó una cicatriz.

Asimismo, a preguntas de Cintrón Colón, indicó en corte que utilizó una aplicación para clonar el celular de Verdejo con el fin de tener acceso a los mensajes que recibía por medio de WhatsApp. A través de la aplicación, Santiago Sierra podía desbloquear la unidad de Verdejo a remoto.

Fobia a las jeringuillas

Santiago Sierra sostuvo en corte que Verdejo les teme a las jeringuillas. La teoría del Ministerio Público es que Keishla Rodríguez fue inyectada con una combinación de xilazina y fentanilo antes de ser lanzada a la Laguna San José el 29 de abril de 2021.

“(Verdejo) no las puede ni ver porque les tiene miedo. Se puede decir que les tiene fobia a las agujas”, dijo.

Santiago Sierra admitió que, entre sus amigos, se burlaban de Verdejo e, incluso, lo grababan cada vez que iba a un laboratorio para sacarse sangre para una prueba.