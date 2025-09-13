Un quinteto señalado de provocar en enero pasado un doble asesinato en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), jurisdicción de Ponce, fue acusado en la tarde de ayer, viernes, ante una jueza que le impuso una fianza global de $3.5 millones, informó la Policía.

El crimen imputado ocurrió a las 3:40 p.m. el pasado 16 de enero. En la balacera murió Christopher Alberto Martínez Rodríguez, de 23 años, y su hermano, Miguel Antonio Collazo Rodríguez, de 17 y quien murió en el hospital. Una mujer de 27 resultó herida.

La Policía precisó que los acusados dispararon contra el vehículo en plena autopista, “luego de que el occiso y su hermano menor salieron de una vista en el Tribunal de Ponce”.

Martínez Rodríguez fue señalado tras el crimen como integrante de la organización criminal “Los Mamut”, de Santa Isabel.

Por este doble asesinato, se acusó de varios delitos a Raymond Omar De Jesús Rivera, de 32 años; Luis Ernesto Báez Rivera, de 28; Raúl Antonio Olivari Roche, de 31; Raúl Antonio Ruiz Roche, de 25, y Xavier José Cruz Echevarría, de 33.

El informe policiaco precisa que a cada uno de los hombres se les imputó de dos cargos asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato, cinco cargos por el artículo 249 del Código Penal de riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego del Código Penal de Puerto Rico, así como cargos por violación a la Ley de Armas. Exáctamente fueron cinco cargos por portación, posesión, uso ilegal de armas largas; cinco cargos por disparar o apuntar un arma de fuego, y un cargo por posesión y uso de municiones.

El informe policiaco detalla que la investigación fue realizada por el agente Danny Valentín Rivera, bajo la supervisión del sargento Domingo Núñez, ambos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.

La fiscal Sharleen Rosa De Jesús presentó las denuncias ante la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa en todos los cargos y señaló una fianza global de $3,515,000, la cual no prestaron.

Todos los acusados fueron ingresados en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de septiembre.

La Policía destacó que los arrestos de los individuos fueron realizados por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de las áreas de Ponce, Utuado, Mayagüez, Aibonito y Guayama, en unión a la División de Homicidios de Ponce.