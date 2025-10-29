Fianza millonaria a septuagenario imputado por agresión sexual a dos menores
Las víctimas tienen 3 y 8 años.
El Departamento de Justicia, a través de la fiscal Fátima J. Chévere Vega, radicó hoy cuatro cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, a Carlos Martín Cruz Hernández, de 75 años, contra niños de 3 y 8 años, de su núcleo familiar.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa, informó que el imputado fue encarcelado al no prestar la fianza de $1.6 millones, que le señaló la jueza Jenny Marie Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, tras determinar causa para arresto.
El septuagenario fue encarcelado hasta la vista preliminar señalada para el 14 de noviembre.
Según la investigación de la agente Mayralee Rivera, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aibonito, los hechos imputados ocurrieron en diciembre de 2024 y septiembre de 2025.
Un vecino fue el que alertó a la madre de los niños de la conducta del adulto mayor.