El Departamento de Justicia, a través de la fiscal Fátima J. Chévere Vega, radicó hoy cuatro cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores, a Carlos Martín Cruz Hernández, de 75 años, contra niños de 3 y 8 años, de su núcleo familiar.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa, informó que el imputado fue encarcelado al no prestar la fianza de $1.6 millones, que le señaló la jueza Jenny Marie Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, tras determinar causa para arresto.

Carlos M. Cruz Hernández, enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores. ( Suministrada por la Policía )

El septuagenario fue encarcelado hasta la vista preliminar señalada para el 14 de noviembre.

Según la investigación de la agente Mayralee Rivera, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aibonito, los hechos imputados ocurrieron en diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Un vecino fue el que alertó a la madre de los niños de la conducta del adulto mayor.