Una masacre, tres dobles asesinatos y tres crímenes mancharon de sangre el fin de semana feriado, dejando también a seis heridos de bala, en hechos ocurridos en Río Piedras, Bayamón, Ponce, Juana Díaz, Loíza (donde asesinaron a tres hombres) y Guayama.

En lo que va de año se han reportado 201 asesinatos, una diferencia de 29 más, que los reportados a esta fecha el año pasado.

Las áreas policíacas con más asesinatos son las de San Juan (37) que tiene reportado 10 caso más que el año pasado, Bayamón (36) con 12 más y Carolina (22) más ocho.

De acuerdo con el análisis general de la incidencia criminal del fin de semana, el trasiego de sustancias controladas, sea víctima directa o colateral, es el motivo que prevalece en estos casos, sostuvo el coordinador de los Cuerpos de Investigación Criminal en toda la isla, inspector Carlos Alicea.

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“Sigue siendo el móvil ligado al control de las ventas de sustancias controladas, con excepción del asesinato de La Guancha, que es pasional. La mayoría de las víctimas tienen expediente criminal, un por ciento mayor se comete por acecho y la falta de tolerancia, cuando lo vemos en peleas o discusiones”, declaró el inspector Alicea.

El caso más reciente se reportó a las 5:00 a.m. de hoy, lunes feriado, frente a un parque en la urbanización Jardines de Guamaní en Guayama, donde se encontraron los cadáveres baleados de un hombre y una mujer en el interior de un vehículo. En el exterior se recuperaron casquillos de bala y había un arma de fuego visible.

Masacre

El domingo, a las 11:15 p.m. una discusión, por motivos no revelados, ocurrida en el sector Melilla, ubicado en la carretera PR-187, kilómetro 23.5, del barrio Medianía Alta, en Loíza, dejó el saldo de tres personas muertas.

El director de la División de Homicidios del CIC de Carolina, teniente José Padín, reveló que la discusión se originó en un negocio, lo que desencadenó en la segunda masacre del año, tras el asesinato de tres hombres, mientras una pareja también resultó herida de bala.

Las víctimas fueron identificadas como José Rivera Velázquez, de 45 años, quien tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias controladas; Jesús M. Quiñones Ayala, de 53 años, alias “Pe”, qur también poseía récord por agresión y Yadiel Y. Pizarro Morales, de 27 años, con antecedentes por violencia doméstica.

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(izquierda) Jesús M. Quiñones Ayala, Yadiel Y. Pizarro Morales (superior derecha) y José Rivera Velázquez (inferior derecha), son víctimas de la segunda masacre de 2026, en Loíza. ( Suministrada por la Policía )

Se ocuparon las cámaras de seguridad del negocio para intentar identificar quién inició el altercado y cómo se desarrollaron los hechos. Como evidencia se recuperaron casquillos de diferentes calibres y se ocupó un arma de fuego.

La primera masacre del año se reportó en la noche del 5 de mayo en Morovis, donde localizaron cuatro persona baleadas y calcinadas y un doble asesinato, en circunstancias similares, con poco más de una hora de diferencia en un solar yermo, en Arecibo.

Ayer, a las 6:10 p.m. dos hombres fueron asesinados en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-1, del barrio Pastillo, en Juana Díaz, cerca de un negocio. Las víctimas fueron identificadas como Luis Daniel Alvarado Rivera, de 18 años y William Santiago Colón, de 27 años, ambos de Juana Díaz.

Este último tenía antecedentes penales por violencia doméstica. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal. El móvil todavía no está claro para los investigadores.

También el domingo, a las 12:17 a.m. en la calle 49 esquina con la calle 32 de las Parcelas Falú, en Río Piedras, se localizaron en el área verde dos cadáveres baleados con heridas en el rostro y la cabeza. Uno de ellos fue identificado como Jean Michael Maldonado Flores, de 18 años y vecino de Carolina.

Mientras que el sábado, a las 8:11 p.m. un obrero de la construcción identificado como Jeremy J. Castro Rodríguez, de 25 años, fue ultimado a balazos mientras conversaba con una mujer frente a un automóvil Toyota Corolla en el estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce.

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En este caso, dijo el inspector Alicea Contreras, tienen un sospechoso identificado, que podría ser una expareja de la mujer con quien compartía y el motivo lo clasificaron como pasional. No hay detenidos.

El sábado a las 7:11 a.m. fue asesinado el conductor de una camioneta marca Ford tras ser tiroteado desde un vehículo en marcha mientras transitaba por la carretera PR-861 del barrio Pájaros frente a una iglesia, en Bayamón. El occiso tenía 29 años, pero no se ha identificado formalmente.

El primer crimen ocurrió el viernes a las 2:14 p.m. en la calle Juan Peña Rey, detrás del edificio 7 del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras, donde un hombre no identificado fue acribillado a balazos. Según informes preliminares, este controlaba un punto de drogas en el lugar.