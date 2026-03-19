Una querella por el intento de hurto de combustible diésel, en la Planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ubicada en la carretera PR-638 del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo, fue radicada anoche, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según informó el oficial correccional, Jorge A. Cruz Orta, mientras se encontraba dadon rondas preventivas en el exterior de la cárcel de Sabana Hoyos, escuchó un ruido y observa una guagua marca Ford Econoline, color blanco, estacionada en reversa en la los predios de la planta.

Al percatarse de su presencia, salieron del lugar a toda velocidad y éste los siguió hasta el kilómetro 8.7 de la carretera PR-638 del sector Espino en el barrio Miraflores en Arecibo, abandonaron la guagua y huyeron con rumbo desconocido. estos abandona la guagua, huyendo del lugar, se

El vehículo fue ocupado para su registro y análisis pericial.

El agente José A. Terrón Colón, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, tiene a cargo la pesquisa.