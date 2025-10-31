Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente en Manatí, fue arrestado ayer, jueves, mientras este se encontraba realizando el trámite para solicitar el certificado de antecedentes penales en la comandancia de área de Arecibo.

Según el informe de novedades, cuando cotejaron su historial resulta que contra Torres Figueroa, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley de Armas, emitida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, con una fianza de $100,000, por hechos ocurridos el 9 de agosto del 2014 en Manatí.

El caso se consultó con el fiscal Wilson R. González Antongiorgi y la orden fue diligenciada por la jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo.

Jorge A. Torres Figueroa, fue arrestado mientras tramitaba un certificado de antecedentes penales ya que pesaba una orden de arresto en su contra. ( Suministrada por la Policía )

Torres Figueroa, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza hasta la vista preliminar pautada para el 10 de noviembre.

El sargento Gamaliel Delgado Santiago, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel Pérez Martí, tuvieron a su cargo el diligenciamiento de la orden de arresto.