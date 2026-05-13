La turista que resultó herida tras ser impactada en una pierna por un conductor en el área verde del paseo de emergencias en el kilómetro 25.4 de la autopista José De Diego en dirección de Dorado a Bayamón, ya está fuera de peligro.

El director del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno Santiago, aclaró que hoy la visitó en el hospital y sus familiares le indicaron que le amputaron la pierna sobre la rodilla y que no perdió la extremidad en su totalidad.

“Se encuentra fuera de peligro hoy la están operando de una fractura en la muñeca”, agregó Zeno Santiago.

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Al conversar con la joven, narró que le manifestó que de inmediato no recordaba lo que le ocurrió preguntando si el responsable iba a asumir su responsabilidad.

“La veo bien positiva”, comentó.

El accidente se reportó a la 1:11 p.m. de ayer, martes, cuando el vehícuo con unas 6 personas a bordo, todos de Nueva Jersey, descrito como una guagua Kia Carnival, color gris y del año 2024, se detuvo en el paseo para que una de las pasajeras identificada como Vanessa Rosario Briones, de 34 años, pudiera hacer una necesidad fisiológica.

Según se indicó, estando en el área verde, el conductor de un automóvil Toyota Corolla, color rojo y del año 2024, paramédico de profesión, identificado como Emmanuel Pagán Montes, de 36 años y vecino de Manatí, que viajaba en esa dirección, alegó que se quedó dormido por lo que impactó a la turista, quien resultó con herida en una pierna.

Fue un sargento que se encontraba franco de servicio ya que está agotando sus licencias para jubilarse, quien se detuvo para socorrerla y utilizó la maniobra del torniquete para controlar la hemorragia mientras llegaban los paramédicos.

El conductor también impactó el letrero del kilómetro donde ocurrió el accidente. No obstante, gracias a la intervención de camioneros y policías municipales fue detenido a unos 1,200 pies de la escena, explicó el capitán.

Este indicó que presuntamente despertó por el impacto del letrero, sin saber lo sucedido.

El conductor que la impactó, arrojó resultados negativos en la prueba de aliento, informó la oficina de prensa de la Policía.

El agente Jorge Meléndez, adscrito a la autopista Buchanan se hizo cargo de la investigación.