( Suministrada por la Policía )

Un cargamento de cocaína con un valor aproximado de $11.5 millones, fue incautado esta madrugada por agentes de las Unidades Marítimas de Piñones y Ceiba del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción.

La intervención ocurrió a dos millas náuticas del Río Grande de Loíza, informó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en un comunicado de prensa.

Durante un patrullaje preventivo marítimo el sargento Alexander Silva Claudio y el agente Héctor Jiménez Cruz, observaron a una yola de fabricación casera sospechosa que navegaba sin luces ni identificación visible.

Al identificarse los tripulantes de la yola emprendieron la huida por lo que se inició un seguimiento táctico durante el cual se les impartieron comandos de voz para que se detuvieran hasta que finalmente los interceptaron.

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Al ser detenida, a simple vista observaron varios recipientes de almacenamiento color azul y fardos los cuales por sus características y empaque sospecharon que podrían contener sustancias controladas.

24 fardos de cocaína con un valor aproximado de $11.5 millones, fueron incautados a dos millas náuticas del Río Grande de Loíza. ( Suministrada por la Policía )

Se arrestó a tres hombres de nacionalidad dominicana.

En total se ocuparon 24 fardos de cocaína, con un peso estimado de 823 kilogramos.

La embarcación era de aproximadamente 26 pies de eslora, color gris y azul, propulsada por dos motores fuera de borda marca Yamaha de 60 caballos de fuerza.

“Esta intervención demuestra la efectividad de nuestro patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta de nuestros agentes de FURA. Gracias a una operación coordinada, se logró interceptar una embarcación que intentaba ingresar un cargamento significativo de cocaína a nuestras costas, resultando en el arresto de tres individuos y la ocupación de más de 800 kilogramos de droga”, expresó el superintendente.

El caso y la evidencia fueron asumidos por la Patrulla Fronteriza federal, quienes continuarán con el proceso de inventario y la eventual radicación de cargos correspondientes.