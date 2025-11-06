Personal del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), durante una vigilancia por el área norte, ocuparon esta madrugada un cargamento de 142.6 kilos de cocaína en la costa de Camuy y arrestaron a dos sospechosos.

La droga estababa oculta en siete contenedores de los utilizados para trasportar combustibles. No se informó su valor.

Según la Policía de Puerto Rico, a eso de las 4:30 a.m., de hoy, jueves, la embarcación C-66 de la Unidad Marítima de Arecibo inició la persecución de una embarcación que tenía apagadas las luces de navegación con una tripulación de dos personas, frente a la planta de tratamiento del sector Yeguada, en Camuy.

PUBLICIDAD

Los sospechosos lograron llegar a la orilla internándose en el área boscosa.

Al iniciar una búsqueda en el área se encontraron cerca de la embarcación la droga en era transportada en una yola de unos 21 pies de eslora, color blanca y azul, con dos motores Yamaha y en su interior varios contenedores con gasolina.

Al continuar la búsqueda a la que se unieron otras agencias federales arrestaron a los dos hombres de nacionalidad dominicana.

Al lado de uno de estos divisaron una pistola que resulto ser marca Glock de calibre 9 milímetros cargada con 9 municiones.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos tomó jurisdicción de la investigación y custodia de los dos tripulantes.