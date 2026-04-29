La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este miércoles que en el próximo presupuesto impulsa un aumento en la escala salarial de los policías.

Señaló, en una conferencia de prensa realizada en el Anfiteatro de la Academia de la Policía, en Gurabo, que este aumento será su prioridad en el próximo presupuesto.

“Estamos atendiendo el problema estructural, el problema de la Policía de raíz. ¿Para qué? Para que no se nos sigan yendo. Tenemos más policías retirados que los que están entrando a las academias. Tenemos mejores ofertas en los Estados Unidos y nos los reclutan después que los entrenamos aquí en Puerto Rico. Así que estos aumentos, dentro de los recursos disponibles, estamos separándolos para que estén en vigor el primero de julio, una vez se apruebe la recomendación presupuestaria que evidentemente estaremos enviando a la Legislatura en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal. Esta es la primera prioridad de mi presupuesto", manifestó la primera ejecutiva.

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Esta es la nueva escala salarial para la Policía propuesta por la gobernadora Jenniffer González. ( Captura )

Según precisó, los cadetes aumentarán sus ingresos mensuales de $1,818 a $2,296. Esto llevaría el salario anual de $21,000 a $27,000.

Los agentes de la Policía se les asignaría un ingreso de acuerdo a los años de servicios. En la actualidad, inician devengando $2,860. El nuevo salario propuesto sería comenzando en $3,612 mensuales hasta $4,516. Pasarían de cobrar $34,320 anuales a $43,354.

“En el caso de los sargentos, el salario aumenta de $3,166 a un rango entre $3,974 y $4,967. Para el rango de teniente segundo, el salario inicial se eleva de $3,685 a un rango de $4,371 entre $5,464. Si se fijan, tienen ahí una escala para los que tienen más años de servicio. Y para el rango de teniente primero, el salario base de $4,494 aumenta de $4,808 a $6,000″, indicó González Colón.

El superintendente de la Policía, Joseph González, aseguró que este nuevo salario es “merecido”.

“Esto directamente es una inversión en el reclutamiento, retención y la estabilidad en la Policía de Puerto Rico, y todo eso va a ayudar con la seguridad”, precisó.