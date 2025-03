La gobernadora Jenniffer González Colón informó que en la mañana de este jueves presentó el proyecto de ley que propone sacar al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Ya la primera ejecutiva había adelantado que se proponía tomar esta acción, pero con la presentación del proyecto toma el primer paso formal para lograr su cometido.

Primera Hora se comunicó con las oficinas de Actas y Récord de la Cámara de Representantes y del Senado, pero ambas dependencias confirmaron que la medida todavía no ha llegado a la Legislatura.

Se espera por una precisión de La Fortaleza sobre en qué trámite está la medida.

Según detalló González Colón, durante una conferencia de prensa realizada en Comerío, la medida es trascendental en la lucha contra el crimen. Expuso que en el 2017, cuando se aprobó la creación del Departamento de Seguridad Pública, la misión era lograr economías. Por ello, avaló que sea enmendada.

“La política pública en el momento que yo respaldé era que unificáramos, para reducir los gastos y que se pudieran compartir los gastos administrativos, por ejemplo, todas las unidades de compra, finanzas, recursos humanos, todo este tipo de cosas de andamiaje administrativo se centralizara para no tener el mismo departamento en seis o siete agencias. En ese sentido, a mi juicio, cumplió la función”, comentó.

Añadió que, “sin embargo, el tema de seguridad pública en Puerto Rico es uno donde todos los días vemos cómo traficantes de drogas, gangas, se diversifica el tipo de criminalidad. Tú no puedes comparar la criminalidad de ahora con los años 50. En aquel momento, no había celulares, en aquel momento el tipo de delito no tenía fentanilo, tenías otro tipo de drogas. Así que los tiempos han cambiado y requieren que nosotros adecuemos los recursos para atajar la ola criminal de frente”.

Justificó que para encabezar esta lucha contra el crimen fue que reclutó a Joseph González, quien era director del FBI en la Isla.

No obstante, dijo que tener una persona experimentada al mando a la Policía no es suficiente.

“Yo no puedo entregarle un Negocio de la Policía a un superintendente con las manos atadas. Porque ahora mismo, él tiene que hacer una compra, él tiene que ir por ASG (Administración de Servicios Generales), él tiene que comprar chalecos antibalas, tiene que ir por ASG, tiene que pedir la autorización a otra agencia, tiene que hacer un nombramiento de personal, tiene que pedir permiso, y esto pasa meses o semanas. Así que se pierde el poder ejecutar de manera inmediata”, aseguró.

A modo de ejemplo, señaló que “vemos cientos de patrullas abandonadas que parecen ‘junkers’ en muchos de los cuarteles de la Policía. Yo creo que todos ustedes lo han visto. Motoras abandonadas allí. Y tú preguntas por qué. Bueno, porque dependen de que haya una autorización, de que se negocie, de que haya un plan de recogido, de garantía, de erradicación. Yo tengo que darle toda esa responsabilidad al comisionado de la Policía para que pueda utilizar los mejores recursos de la agencia y poner los cuarteles en condiciones. Por eso le estoy dando la facultad de trabajar directamente con todo lo relacionado a la Policía, personal, nombramiento, cambio. Si él tiene que mover un agente o tiene que nombrar un comandante, yo no lo voy a poner a que esté consultando para ver, porque hay otras personas que quizás no están dentro de la agencia para saber la necesidad inmediata”.