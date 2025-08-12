La fiscal Judimar Pérez Reyes formuló cargos por uso y portación de arma blanca y agresión, a Ingrid M. Muñoz Contreras, de 38 años y vecina de Carolina.

Según la investigación realizada por el agente Josué Benítez, ayer lunes, el 11 de agosto, las 2:38 p.m. en la calle Centauro de la urbanización La Marina, en Carolina, la imputada agredió con ambas manos y un tubo de metal a la perjudicada, quien es su vecina, por presuntamente dejarle basura frente a su casa.

Ingrid M. Muñoz Contreras, enfrenta cargos por agresión a una vecina. ( suministrada por la policía )

La querellante recibió asistencia médica en el CDT de Trujillo Alto.

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000, la cual prestó.

Muñoz Contreras quedó en libertad hasta la vista preliminar.