Golpean con un bate a un ciudadano en Dorado
Un vecino del sector San Antonio en el barrio Higuillar, en Dorado, fue agredido en la cabeza con un bate por motivos y en circunstancias que se investigan.
Según el informe de novedades de la Policía, los hechos se reportaron a las 11:00 a.m. de hoy, lunes, mientras el perjudicado se encontraba trabajado con el portón principal de su residencia y se le acercó un individuo que identificó como Xavier, que le profirió palabras soeces y de inmediato lo agredió con un bate en la cabeza.
El herido fue transportado a un centro de diagnóstico y tratamiento donde le tomaron cinco puntos de sutura en la frente. Su condición es estable.
No se han efectuado arrestos.