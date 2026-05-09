Un conductor de un vehículo todo terreno se encuentra en condición de gravedad tras ser chocado por un menor de 17 años que supuestamente no le cedió el paso, informó la Policía.

El accidente se reportó a eso de las 9:10 p.m. de ayer, viernes, en la carretera PR-130, kilómetro 11.8, del barrio Campo Alegre de Hatillo.

El informe policiaco detalla que, “mientras un joven de 17 años y residente de Arecibo conducía el vehículo Toyota, modelo Corolla, de color azul, del año 2020, por la calle del Parque y, al llegar a la intersección de la carretera PR-130, este no cedió el paso al vehículo todo terrero, marca Yamaha, modelo Raptor 700, de color rojo, del año 2025, conducido por Dennis Torres Medina, de 25 años y residente de Hatillo”.

A consecuencia del choque, Torres Medina fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas en el lugar. Fue transportado hacia hospital Centro Médico de Río Piedras en con lesiones graves.

Agentes de la División Patrulla de Carretera de Arecibo investigan, junto a la fiscal Yolanda Pitino Acevedo.