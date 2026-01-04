Un accidente de auto ocurrido en la madrugada de hoy en Yabucoa dejó a una mujer gravemente herida, luego de que su vehículo impactara contra una barrera de metal y se volcara.

El accidente ocurrió en la carretera PR‑905, intersección con la PR‑3, kilómetro 0.1, en el barrio Aguacate, donde la conductora, Zaida J. Carrasquillo Carrión, de 45 años, perdió el control de su Mitsubishi Montero 2001, lo que provocó que saliera de la vía y chocara de frente contra la barrera.

Tras el impacto, el vehículo se volcó y Carrasquillo Carrión salió expulsada, cayendo al pavimento.

La mujer sufrió heridas graves en varias partes del cuerpo y fue atendida por paramédicos en el lugar antes de ser trasladada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición de cuidado.

La investigación del accidente está a cargo de agentes de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, bajo la supervisión del agente Edgardo Rivera y del fiscal Miguel Hornero, quienes continúan recabando información sobre las circunstancias que provocaron el incidente.