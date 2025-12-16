Un joven gruero perdió la vida la tarde del lunes mientras realizaba su labor en la autopista PR-52, en un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 12.4, en jurisdicción de Caguas.

Los hechos fueron reportados a la Policía de Puerto Rico cerca de las 6:17 p.m.

La víctima fue identificada como Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años y residente de Trujillo Alto, quien se encontraba en el paseo de la vía enganchando un vehículo con desperfectos mecánicos.

Según la investigación preliminar, un conductor que transitaba por el lugar a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante se desvió hacia la derecha, impactando fatalmente al joven trabajador. Tras el choque, el conductor abandonó la escena, sin brindarle ayuda ni ofrecer información alguna a las autoridades.

Rodríguez Rodríguez falleció en el lugar a causa de los múltiples traumas recibidos.

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, investigó el accidente junto al fiscal Dennis Soto. Posteriormente, el caso fue referido al agente Pedro González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quienes continúan con la pesquisa para dar con el responsable.