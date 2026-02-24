Un gruero fue atropellado esta tarde en el kilómetro 42.2 de la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Cayey a Salinas, por un conductor que se dio a la fuga.

Según informes preliminares, a las 3:42 p.m. se recibió una querella sobre una persona tirada sobre el pavimento cuando acudieron las unidades de emergencia encontraron al peatón atropellado.

Este fue trasladado a un hospital en condición estable.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía, el chofer, que no ha sido identificado colocó un vehículo en la grúa de plataforma y antes de irse se bajó para recoger algo que se le había caído, cuando fue impactado.

Según Metropistas el carril derecho y el paseo de emergencia ya fueron reabiertos al tránsito.