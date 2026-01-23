La fiscal Eileen Quintana González formuló ayer cargos contra Iván Bonet Agront de 59 años y residente en Aguada, por tres cargos de maltrato de menores al amparo de la la Ley 57 Para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y Para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La investigación de la agente Evelyn Aquino Jiménez, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aguadilla, reveló que entre los meses de septiembre de 2024 a enero 2025, Bonet Agront utilizando sus funciones como guardia de seguridad, le tocó las piernas y brazos a los tres niños de 10,11 y 12 años.

La fiscalía de Aguadilla le radicó tres cargos por maltrato de menores a Iván Bonet Agront. ( Suministrada por la Policía )

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $6,000, la cual prestó.

El imputado quedó bajo el Programa de Supervisión Electrónico bajo arresto domiciliario con un grillete.

La vista preliminar fue señalada para el día 5 de febrero.