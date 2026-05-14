Las autoridades investigan un caso médico tras el hallazgo del cadáver de un hombre en horas del mediodía, en las inmediaciones de Playa Santa, en Guánica.

De acuerdo con el informe de novedades, a las 12:28 p.m. de hoy, jueves,se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre un caso médico.

Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron en la orilla de playa a un hombre que se alega que había sufrido un percance de salud.

El perjudicado que aún no ha sido identificado, fue asistido por paramédicos de Emergencias Médicas, quienes notificaron la ausencia de signos vitales.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce en unión al fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación correspondiente.