El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado la mañana de este jueves cerca en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-849, calle Juan Baiz del barrio Santo Domingo, en Río Piedras.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:04 a.m. de hoy, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras hallarse el cuerpo baleado de un hombre sobre el pavimento cerca de un head start.

El occiso no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.