Las autoridades se movilizaron a la zona de la playa de Piñones, en Loíza, la mañana de este miércoles tras el hallazgo de un cadáver calcinado, según informó la oficina de prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 7:15 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El cuerpo se encuentra a orilla de la playa cerca de dos negocios en el kilómetro 11.6 de la carretera PR-187.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Carolina junto al fiscal de turno investigan la escena.