Hallan cadáver calcinado en Loíza
La División de Homicidios investiga la escena.
Un cadáver calcinado fue localizado esta tarde en el kilómetro 6.6 de la carretera PR-951, en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.
La querella se notificó a la 1:43 p.m. de hoy, viernes.
La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investigan la escena.
El pasado 8 de octubre, otro cadáver calcinado fue encontrado a orillas de la playa cerca de un área recreativa para camperos, en Loíza.
