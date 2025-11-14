Un cadáver calcinado fue localizado esta tarde en el kilómetro 6.6 de la carretera PR-951, en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

La querella se notificó a la 1:43 p.m. de hoy, viernes.

La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investigan la escena.

El pasado 8 de octubre, otro cadáver calcinado fue encontrado a orillas de la playa cerca de un área recreativa para camperos, en Loíza.