El cadáver de un hombre con la cabeza cubierta y atado de manos y pies fue hallado esta madrugada en el kilómetro 2.9 de la carretera 927, debajo del puente de la PR-53, en el barrio Mambiche Prieto de Humacao, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Los agentes se movilizaron hacia la escena a eso de las 4:41 a.m. tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, teniente Josué Vázquez, explicó que el cadáver de hombre que aún no ha sido identificado estaba tirado en el pavimento donde fue ultimado a balazos.

“Tiene la cabeza cubierta con una bolsa reusable color anaranjada y está atado de manos y pies”, detalló Vázquez.

En la escena se recuperaron varios casquillos.

Explicó que, se optó por no remover la bolsa que le cubre la cabeza para que no se pierda evidencia y se le puedan realizar pruebas de ADN para su identificación, ya que ningún familiar se acercó a la escena y en esa área policíaca no se ha reportado nadie desaparecido recientemente.

En esta etapa de la pesquisa no se ha recibido información que el crimen se vincule con el asesinato de dos hermanitos de 8 y 13 años, durante la noche del miércoles, tras quedar atrapados en una balacera frente a una residencia de la comunidad Villa Realidad, en Río Grande. Cuatro personas, entre ellas la hermana de los menores fallecidos, de 12 años, resultaron heridos.

El occiso fue descrito como de tez blanca, 5′9″ de estatura, unas 160 libras de peso, vestía una camiseta negra, mahón azul y se observan tatuajes de tribales en ambos brazos y en uno de ellos un ave.

“Por la escena parece que lo ultimaron aquí”, agregó el teniente.

El agente de la División de Homicidios, José Caraballo, investigó la escena junto al fiscal Jaime Perea.